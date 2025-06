Handwerk, Genuss und Unterhaltung zum Staunen, Reinbeißen und Genießen: Am bevorstehenden Wochenende präsentiert sich die Region auf dem Möckeraner Gutshofgelände zum dritten Mal. Was Sie erwerten dürfen...

Möckern. - Zum dritten Mal finden am kommenden Wochenende in Möckern die „Möckeraner Amtshoftage“ statt. Erstmals im Jahr 2023 hatten die Organisatoren der Gräflich Hagen'schen Verwaltung die zweitägige Veranstaltung durchgeführt, um das Potenzial und die Vielfalt der Region zu präsentieren und hiesigen Firmen und Ausstellern die Möglichkeit zu geben, ihre Produkte vorzustellen. Worauf sich Besucher einstellen einkönnen!

Die Veranstaltung damals wurde gut angenommen, was als Verpflichtung zur Fortsetzung angesehen wurde. Auch am anstehenden Wochenende präsentieren sich auf dem weitläufigen Amtshofgelände im Lochower Weg in Möckern wieder Unternehmen und Vereine aus der Einheitsgemeinde.

Erneut wird unter dem Motto „Zeit für Heimat“ an zwei Tagen eingeladen. Offizieller Start ist am Samstag, 14. Juni um 13 Uhr mit Salutschüssen der historischen Darstellungsgruppe 1813.

Geschichtlich geht es weiter mit einem Vortrag über das alte Möckern und den Umbau von Schloss Möckern um 14 Uhr, einer Führung durch den Schlosspark um 15 Uhr und einer Besichtigung der Heimatstube 1813 im Schloss Möckern.

„Wettkampf der Bürgermeister“ - Amtshoftage in Möckern fordern zum Kampf gegen Stadtchefin Doreen Krüger

Einen Eintrag in die Chronik der Stadt ist möglicherweise auch der „Wettkampf der Bürgermeister“ wert, der ebenfalls am Samstag, um 15 Uhr stattfinden wird. In einigen unterhaltsamen Disziplinen will sich dann Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger mit anderen kommunalpolitischen Führungskräften der Region messen.

Am Sonntag beginnt das Programm um 10.30 Uhr. Eine Andacht ist für 11 Uhr vorgesehen. Über den Tag verteilt werden Führungen und Vorträge angeboten.

Preise zu gewinnen: Eintrittskarte zu Amtshoftagen in Möckern gelten als Tombolalos

Manufakturen, Handwerker und Künstler der Region werden an beiden Tagen ihre Produkte anbieten und zeigen, wie sie hergestellt werden. Dazu gibt es Live-Musik und ein regionales gastronomisches Angebot.

Für Kinder wird ein unterhaltsames Programm mit Hüpfburg, Ponyreiten, Bastel- und Schminkständen und ein „Schatzberg“ versprochen. Alle Programmpunkte sind im Eintrittspreis inbegriffen. Kinder bis 14 Jahre erhalten freien Eintritt, für alle anderen Besucher liegt der Eintritt bei 5 Euro, die Eintrittskarte gelte zugleich als Los für die Tombola, teilen die Veranstalter mit.