Lucas Rehfeld und Thomas Koch trotzen mit der Anubis Lounge in Burg seit sieben Jahren dem Ladensterben in der Schartauer Straße. Wie gelingt es, eine Bar so erfolgreich zu führen, während andere Unternehmer reihenweise scheitern?

Gegen den Trend: Warum die Anubis Lounge in der Schartauer Straße so erfolgreich ist

Burg. - Zuletzt mussten viele Läden in der Schartauer Straße in Burg aufgeben. Nicht so die Anubis Lounge. Mehr noch: Die Bar in Burgs Innenstadt floriert. Woran liegt das?