Burg. - 112 Bezahlkarten sind bislang an Asylbewerber im Jerichower Land ausgegeben worden. Darüber informierte Vorstand Henry Liebe die Mitglieder des Kreisausschusses in der jüngsten Sitzung. Insgesamt sind 335 volljährige Asylbewerber berechtigt, eine solche Karte zu erhalten, die es ihnen ermöglicht, in teilnehmenden Geschäften Lebensmittel zu kaufen und sich monatlich 50 Euro Taschengeld auszahlen zu lassen. Die Leistungen für Minderjährige werden auf den Karten der Eltern abgebucht.