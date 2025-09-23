Arbeitszeiterfassung wird hier großgeschrieben Arbeitszeitkonto: Warum diese Firma in Burg darauf setzt

Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts 2022 zur Pflicht von Arbeitgebern, die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter zu erfassen, glich einem Paukenschlag. Doch noch immer gibt es viele Grauzonen und bisher nur einen Gesetzesentwurf. Der Geschäftsführer von ESC Burg erklärt, warum sein Unternehmen schon lange auf Arbeitszeitkonten setzt.