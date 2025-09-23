Arbeitszeiterfassung wird hier großgeschrieben Arbeitszeitkonto: Warum diese Firma in Burg darauf setzt
Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts 2022 zur Pflicht von Arbeitgebern, die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter zu erfassen, glich einem Paukenschlag. Doch noch immer gibt es viele Grauzonen und bisher nur einen Gesetzesentwurf. Der Geschäftsführer von ESC Burg erklärt, warum sein Unternehmen schon lange auf Arbeitszeitkonten setzt.
Burg. - Arbeitgeber müssen die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufzeichnen. Das hat das Bundesarbeitsgericht 2022 im einem Urteil beschlossen. Doch es gibt noch viele Grauzonen. Bei der Edelstahl Service Burg (ESC) GmbH setzt man schon lange auf Arbeitszeiterfassung. Warum, das erklärt Geschäftsführer Christian Borsche im Interview.