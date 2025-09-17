Ein Oschersleber Angelbedarfsgroßhändler importiert mit chemischen Stoffen gefütterte Tauwürmer aus Kanada. Deutsche Angler reißen sich förmlich um die Würmer. Doch sind diese wirklich so unbedenklich?

Kommentar zu den chemisch behandelten Tauwürmern aus Kanada: Muss das wirklich sein?

Oschersleben. - Dass Fische häufig auf die verrücktesten Dinge anbeißen, ist nichts Neuerfundenes. Daher ist der Trend rund um die leuchtenden Tauwürmer, die ein Oschersleber Großhändler für Angelbedarf aus Kanada importiert, mehr als logisch. Mehr als 100.000 grüne „Glühwürmchen“ pro Monat werden eingeführt und sind sofort wieder verkauft.