Zwischen Handwerkskunst und Live-Musik: Beim dritten Mieterfest auf der Burg Oschersleben heizen nicht nur die spätsommerlichen Temperaturen den Gästen ein.

Ein Andreas Gabalier Double performte die besten Hits des Volks-Rock'n'Roll-Sängers auf dem Burghof in Oschersleben.

Oschersleben - Auf dem Gelände der Burg Oschersleben tanzen und klatschen die Besucher zu rockiger Volksmusik. Ein Andreas Gabalier-Double heizt bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Mieterfest des Bewos ein. Zum dritten Mal feiern die Mieter gemeinsam mit der Wohnungsbaugesellschaft auf dem Burghof. Liegestühle luden zum Verweilen und Sonnenbaden ein.

Mit dabei waren auch Vereine wie der Lions Club Oschersleben – Die Börde und eine Kräuterexpertin, die ihr Wissen an die Besucher weitergab. Das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Börde bot eine Bastel- und Malstraße an und die Coverband „Kenny und Frank“ präsentierte den Besuchern handgemachte Musik. Eine Kindertanzgruppe zeigte ihre neuste Choreografie.

An jeder Ecke gab es für die Besucher Live-Musik auf dem Mieterfest. Foto: Bewos/Thomas Harborth

Zu den Programmpunkten des Nachmittags gehörten ein Maßkrugstemmwettbewerb. Für die Kleinsten wurde eine große Hüpfburg und ein riesiges Trampolin zum Bungeejumping aufgebaut, welches zum Toben und Spielen einlud. Auch Handwerkskunst konnte vor Ort bestaunt werden.