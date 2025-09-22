weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Bilderserie zum 17. Hoffest in Gommern: Eine liebgewonnene Tradition, die zum Staunen einlädt

Eine ganze Stadt auf den Beinen Bilderserie zum 17. Hoffest in Gommern: Eine liebgewonnene Tradition, die zum Staunen einlädt

Das Hoffest in Gommern ist ein Familienfest, das Vereine und Generationen verbindet: Zwischen Kegeln und Kinderschminken, Technik und Basteln sowie Musik und Tanz. Wir waren vor Ort und haben zahlreiche Fotos mitgebracht.

Von Franziska Stawitz Aktualisiert: 23.09.2025, 14:13
Alle Technikfreunde waren in der Scheune bestens aufgehoben - hier gab es die Gommern-Pretziener Sandbahn zu sehen. Das detailgetreue Modell auf großer Platte zeigt die frühere Bahnstrecke mit all ihren markanten Punkten. Der Eisenbahn-Club Schönebeck rund um Jürgen Krebs (r.) betreute die Anlage und stand den Besuchern Rede und Antwort
Alle Technikfreunde waren in der Scheune bestens aufgehoben - hier gab es die Gommern-Pretziener Sandbahn zu sehen. Das detailgetreue Modell auf großer Platte zeigt die frühere Bahnstrecke mit all ihren markanten Punkten. Der Eisenbahn-Club Schönebeck rund um Jürgen Krebs (r.) betreute die Anlage und stand den Besuchern Rede und Antwort Foto: Franziska Stawitz

Gommern - Wenn Bürgermeister Jens Hünerbeim zum Mikrofon greift und einen Tag lang durchmoderiert, dann feiert Gommern sein Hoffest der Vereine auf dem Rathaushof. „Das ist mittlerweile Tradition, dass sich die Vereine der Einheitsgemeinde hier präsentieren und das Programm mitgestalten, übrigens genauso wie die Gommeraner Kitas und Schulen“.