Eine ganze Stadt auf den Beinen Bilderserie zum 17. Hoffest in Gommern: Eine liebgewonnene Tradition, die zum Staunen einlädt
Das Hoffest in Gommern ist ein Familienfest, das Vereine und Generationen verbindet: Zwischen Kegeln und Kinderschminken, Technik und Basteln sowie Musik und Tanz. Wir waren vor Ort und haben zahlreiche Fotos mitgebracht.
Aktualisiert: 23.09.2025, 14:13
Gommern - Wenn Bürgermeister Jens Hünerbeim zum Mikrofon greift und einen Tag lang durchmoderiert, dann feiert Gommern sein Hoffest der Vereine auf dem Rathaushof. „Das ist mittlerweile Tradition, dass sich die Vereine der Einheitsgemeinde hier präsentieren und das Programm mitgestalten, übrigens genauso wie die Gommeraner Kitas und Schulen“.