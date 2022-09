Ärger mit dem Nachbar: Wenn die Burger Schiedsstelle helfen soll

Wenn der Ärger mit dem Nachbar nicht aufhört, bleibt oftmals nur der Gang zur Schiedsstelle. Die ist in Burg personell neu aufgestellt.

Burg - Wer sich mit seinem Nachbarn über den Verlauf des Grundstückszaunes oder die herabhängenden Äste der Obstbäume partout nicht einigen kann und keinen gemeinsamen Nenner findet, kann auch in den kommenden Jahren die Schiedsstelle in der Alten Kaserne in Burg aufsuchen.