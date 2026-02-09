Die Entsorgung von Altglas sorgt im Landkreis immer wieder für Ärger. Nun erklärt der Entsorgungschef, woran es in den letzten Wochen haperte.

Burg - Volle Altglascontainer im Jerichower Land sorgten in den vergangenen Tagen für Ärger bei den Bürgern. Die Behälter waren bis zum Rand gefüllt und dutzende Flaschen standen drumherum. Das Problem gab es schon einmal - es ist gar nicht lange her. Was ist jetzt wieder das Problem, fragen sich die Leute.