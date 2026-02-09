Ein mysteriöser Überfall beschäftigt die Polizei in Halberstadt: Drei Männer sollen einen 33‑Jährigen verfolgt, angegriffen und ausgeraubt haben. Die Täterbeschreibung wirft Fragen auf.

Brutaler Überfall in Halberstadt: Angreifer sollen Mann mit Schlägen und Tritten attackiert haben

In Halberstadt ist ein 33-Jähriger nach eigenen Angaben von drei Männern ausländischen Phänotyps überfallen und ausgeraubt worden.

Halberstadt. - Nach einem Überfall, der sich laut Opfer am Sonntag, 8. Februar, in Halberstadt ereignet hat, ermittelt die Polizei wegen Raubes gegen drei bislang unbekannte Täter.