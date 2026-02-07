Die gesperrte Elbeschwimmhalle bringt Leistungs- und Freizeitschwimmer in Nöte. Die Trainingszeiten sind knapp bemessen. Vereinssportler müssen auf andere Hallen ausweichen - und zahlen drauf.

Blick in die Schwimmhalle Große Diesdorfer Straße.

Magdeburg. - Magdeburg gilt als Mekka des Schwimmsports. Doch die Sperrung der Elbeschwimmhalle hat eine Welle ausgelöst, die längst nicht nur die Olympiasieger des SCM trifft.