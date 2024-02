Burg. - Die Stadt Burg fühlt sich auch 2024 – nach dem Kulturjahr anlässlich des 90. Geburtstages Brigitte Reimanns – verpflichtet, an das Leben und Schaffen der Autorin zu erinnern. Darauf verweisen Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) und Kultur-Fachbereichsleiter Maximilian Steib. Wer die persönlichen Stationen in der Kreisstadt noch einmal erleben möchte, kann am 29. August um 17 Uhr für eineinhalb Stunden an der eigens aufgelegten und vier Kilometer langen Gästeführung „Auf den Spuren Brigitte Reimanns“ mit Udo Vogt teilnehmen. Für diejenigen, die die Lebensorte von Reimann auf eigene Faust erkunden möchten, ist die entsprechende Broschüre in der Tourist-Information in der Bahnhofstraße 10, Telefon: (03921) 6369290, erhältlich.

Viele Interessierte aus ganz Deutschland

Anlässlich des 51. Todestages der Schriftstellerin am 20. Februar zogen Stark und Steib mit insgesamt elf Veranstaltungen, die im vergangenen Jahr durchgeführt wurden, zugleich ein positives Resümee. So hätten viele Interessierte aus Burg, dem Jerichower Land und ganz Deutschland Brigitte Reimann kennengelernt. „Auch die beiden Ausstellungen ,Leben und Werke Brigitte Reimanns’, die in der Stadtbibliothek und Sparkasse MagdeBurg in Burg gezeigt wurden sowie ,Aus dem Rahmen gefallen –Starke Frauen im Jerichower Land’ waren gut besucht und stießen auf ein breites Echo.“

Udo Vogt an der Brigitte-Reimann-Skulptur. Foto: Stadt Burg

Die hochkarätigen Veranstaltungen seien nur durch ein enges Miteinander vieler Kulturakteure und Vereine möglich geworden, „wofür wir allen sehr dankbar sind“, so Steib.

Brigitte Reimann verfasste bedeutende Romane wie „Ankunft im Alltag“, „Sei gegrüßt und lebe“ oder das unvollendete Werk „Franziska Linkerhand“. Sie starb mit nur 39 Jahren.

Von Carsten Gansel erschien 2023 eine neue Biografie über Reimann: „Ich bin so gierig nach Leben – Brigitte Reimann: Die Biographie“.