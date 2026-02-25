weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Ein weißer Transporter steht derzeit auf dem Grünstreifen der A2-Auffahrt Burg Zentrum in Richtung Magdeburg - abgesperrt mit Flatterband der Polizei. Was ist passiert, dass ein Wagen an so einem Ort steht? Und wie kommt er dort weg?

Von Henning Paul 25.02.2026, 05:58
Dieser weisse Transporter steht seit Tagen auf der A2-Auffahrt bei Burg.
Foto: Henning Paul

Burg - Ein weißer Transporter mit deutschem Kennzeichen steht seit Montagmorgen auf der A2-Auffahrt Burg Zentrum. Auffällig: Er ist mit Polizeibannern abgesperrt. Warum der Wagen hier steht und bis wann der Eigentümer Zeit hat, sein Gefährt vom Grünstreifen zu entfernen.