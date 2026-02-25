Die UWG-Fraktion des Stadtrates zeigte sich skeptisch gegenüber einer neuen Stelle im Rathaus. Nun erklärt Bürgermeister Mike Steffens die Dringlichkeit.

Im Wolmirstedter Rathaus gibt es bald neue Mitarbeiter.

Wolmirstedt. - Im Rathaus soll es künftig jemanden geben, der sich mit strategischer Entwicklung der Verwaltung beschäftigen soll. Diese neue Stelle stieß bei Gisela Gerling-Koehler und Klaus Mewes (beide UWG) auf Skepsis, unter anderem wegen der steigenden Personalkosten. Sie wiesen darauf hin, dass strategische Entwicklung Sache der Fachdienstleiter sei. Bürgermeister Mike Steffens erklärt nun, dass die Stelle weit mehr Inhalte hat.