Der Blick hinter die Kulissen der Tagespflege im Sozialwerk Altenhilfe zeigt eine kleine familiäre Einrichtung, die Senioren Betreuung und Gemeinschaft bietet.

Das Team der Tagespflege, bestehend aus Chefin Ilka Krause (von links), Meike Jentsch, Katja Pötter, Nicole Bischoff, Kerstin Stadach, Susanne Adam (vorne) und Manuela August-Büttner, setzt sich täglich mit Fachwissen und Engagement für die Pflegegäste ein.

Salzwedel. - Ein freundliches „Guten Morgen“, der Duft von frischem Kaffee und vertraute Gesichter am großen Tisch: In der Tagespflege des Sozialwerkes Altenhilfe der Paritätischen Sozialwerke beginnt der Tag herzlich und in Gemeinschaft. Vor zehn Jahren wurde die Einrichtung eröffnet.