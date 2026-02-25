Betreuung für Senioren Zehn Jahre voller Herz und Gemeinschaft
Der Blick hinter die Kulissen der Tagespflege im Sozialwerk Altenhilfe zeigt eine kleine familiäre Einrichtung, die Senioren Betreuung und Gemeinschaft bietet.
25.02.2026, 07:00
Salzwedel. - Ein freundliches „Guten Morgen“, der Duft von frischem Kaffee und vertraute Gesichter am großen Tisch: In der Tagespflege des Sozialwerkes Altenhilfe der Paritätischen Sozialwerke beginnt der Tag herzlich und in Gemeinschaft. Vor zehn Jahren wurde die Einrichtung eröffnet.