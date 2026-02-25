Aufruf für bunte Fassaden und Stromkästen Künstler gesucht: Magdeburg-Neustadt soll verschönert werden
Die Magdeburger Neustadt soll schöner werden. Künstler von nah und fern können im Frühjahr Stromkästen und Fassaden mit ihren kreativen Entwürfen gestalten.
25.02.2026, 07:00
Magdeburg. - Das übergroße Wandbild von Robin Zöffzig, der vertikale Graffiti-Garten von Strichcode oder das Mädchen mit dem Papierflieger an der Post von Hundertzehn - im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt gibt es bereits einige Kunstwerke zu entdecken. Zuletzt war an der Umfassungsstraße ein Werk des britischen Künstlers Damian Le Bas an eine Häuserwand gebracht worden.