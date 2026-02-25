weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Aufruf für bunte Fassaden und Stromkästen: Künstler gesucht: Magdeburg-Neustadt soll verschönert werden

Die Magdeburger Neustadt soll schöner werden. Künstler von nah und fern können im Frühjahr Stromkästen und Fassaden mit ihren kreativen Entwürfen gestalten.

Von Stefan Harter 25.02.2026, 07:00
Stromkästen wie dieser an der Lübecker Straße sollen bei der U.Art-Galerie von Künstlern gestaltet werden.
Stromkästen wie dieser an der Lübecker Straße sollen bei der U.Art-Galerie von Künstlern gestaltet werden. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Das übergroße Wandbild von Robin Zöffzig, der vertikale Graffiti-Garten von Strichcode oder das Mädchen mit dem Papierflieger an der Post von Hundertzehn - im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt gibt es bereits einige Kunstwerke zu entdecken. Zuletzt war an der Umfassungsstraße ein Werk des britischen Künstlers Damian Le Bas an eine Häuserwand gebracht worden.