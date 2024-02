Ab 2025 brauchen zahlreiche Kamine und Öfen einen Feinstaubfilter. Die Landesenergieagentur bietet Kurse fürs richtige Heizen an.

Das Heizen mit Holz gehört noch lange nicht der Vergangenheit an. Es gilt allerdings, einiges zu beachten.

Burg. - Niclas Gerlach ist einer von drei Bezirkssteinfegern, die in Burg und den Ortsteilen unterwegs sind. „Die Pflicht wurde eingeführt, um die Belastung mit Feinstaub und Kohlenmonoxid in der Luft zu verringern“, erklärte er im Gespräch mit der Volksstimme. Kamine und Holzöfen, die vor 2010 gebaut worden sind, müssen also ersetzt oder mit einem Feinstaubfilter versehen werden.