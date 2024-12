Möser. - Wenn im kommenden Jahr die Ortsdurchfahrt in Möser grundhaft ausgebaut wird, wird die Kreuzung an der Thälmannstraße noch ein bisschen breiter. Die Busse sollen dann nicht mehr in die neben der Straße liegenden Haltestellen fahren. Das sagte der Planer des Ausbaus kürzlich. Vielmehr sollen die Busse auf der Straße stehen. Dabei muss die Bundesstraße aber so breit sein, dass der Verkehr dann noch an den stehenden Fahrzeugen vorbeifahren kann. Der Ausbau werde dazu führen, kündigte Knut Jürries an, der die Planungen erstellt hat, dass der große Findling an der Kreuzung versetzt werden müsse. Etwas weiter von der Straße weg müsse er rücken, sagte er.

