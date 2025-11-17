Liveticker
Wechsel in der Lokalpolitik Ausnahmeerscheinung in der Politik: Detershagen hat jetzt eine weibliche Mehrheit
Der Ortschaftsrat von Detershagen hat ein neues Mitglied. Nach dem Ausscheiden von Robert Wille rückt Sandra Fell auf den freien Platz im Rat nach. Damit gehören dem Gremium mehrheitlich Frauen an.
17.11.2025, 09:24
Detershagen - Der Ortschaftsrat von Detershagen ist wieder vollzählig. Nach dem Ausscheiden von Ratsmitglied Robert Wille rückt die Vertreterin der Fraktion „Freie Bürger Detershagen“, Sandra Fell, nach. Das bestätigten die Ortsvertreter auf ihrer jüngsten Sitzung.