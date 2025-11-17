Wechsel in der Lokalpolitik Ausnahmeerscheinung in der Politik: Detershagen hat jetzt eine weibliche Mehrheit

Der Ortschaftsrat von Detershagen hat ein neues Mitglied. Nach dem Ausscheiden von Robert Wille rückt Sandra Fell auf den freien Platz im Rat nach. Damit gehören dem Gremium mehrheitlich Frauen an.