Der Ortschaftsrat von Detershagen hat ein neues Mitglied. Nach dem Ausscheiden von Robert Wille rückt Sandra Fell auf den freien Platz im Rat nach. Damit gehören dem Gremium mehrheitlich Frauen an.

Von Henning Paul 17.11.2025, 09:24
Ortsbürgermeister Ingolf Meyer begrüßt Sandra Fell als neues Mitglied im Ortschaftsrat Detershagen. Sie nimmt den Platz von Robert Wille im Gremium ein.
Detershagen - Der Ortschaftsrat von Detershagen ist wieder vollzählig. Nach dem Ausscheiden von Ratsmitglied Robert Wille rückt die Vertreterin der Fraktion „Freie Bürger Detershagen“, Sandra Fell, nach. Das bestätigten die Ortsvertreter auf ihrer jüngsten Sitzung.