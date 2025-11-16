Kampf gegen asiatischen Käfer „Otto pflanzt“ – mit cleverer Strategie gegen gefährlichen Schädling in Magdeburg
Der Asiatischen Laubholzbockkäfer (ALB) hat Magdeburg tausende Bäume gekostet. Mit Strategie tritt der Verein „Otto pflanzt“ dem Schädling entgegen – und holt das Stadtgrün nach Rothensee zurück.
Aktualisiert: 16.11.2025, 17:39
Magdeburg. - Seit 2014 frisst der Asiatische Laubholzbockkäfer Magdeburgs Bäume kahl – besonders in Rothensee. Doch der Verein „Otto pflanzt“ setzt einen Kontrapunkt – mit Strategie, Spaten und vielen Helfenden. Und wie entschlossen dieses Engagement ist, zeigte sich jetzt besonders eindrucksvoll.