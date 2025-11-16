weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Kampf gegen asiatischen Käfer: „Otto pflanzt“ – mit cleverer Strategie gegen gefährlichen Schädling in Magdeburg

Kampf gegen asiatischen Käfer „Otto pflanzt“ – mit cleverer Strategie gegen gefährlichen Schädling in Magdeburg

Der Asiatischen Laubholzbockkäfer (ALB) hat Magdeburg tausende Bäume gekostet. Mit Strategie tritt der Verein „Otto pflanzt“ dem Schädling entgegen – und holt das Stadtgrün nach Rothensee zurück.

Von Karolin Aertel Aktualisiert: 16.11.2025, 17:39
Gemeinsam für mehr Grün in Magdeburg: Mara Mosbacher und David Haase waren zwei von rund 70 Helfern, die bei der Aktion „Otto pflanzt“ trotz Dauerregen 1.200 Bäume und Sträucher in die Erde gebracht haben.
Gemeinsam für mehr Grün in Magdeburg: Mara Mosbacher und David Haase waren zwei von rund 70 Helfern, die bei der Aktion „Otto pflanzt“ trotz Dauerregen 1.200 Bäume und Sträucher in die Erde gebracht haben. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg. - Seit 2014 frisst der Asiatische Laubholzbockkäfer Magdeburgs Bäume kahl – besonders in Rothensee. Doch der Verein „Otto pflanzt“ setzt einen Kontrapunkt – mit Strategie, Spaten und vielen Helfenden. Und wie entschlossen dieses Engagement ist, zeigte sich jetzt besonders eindrucksvoll.