Der Asiatischen Laubholzbockkäfer (ALB) hat Magdeburg tausende Bäume gekostet. Mit Strategie tritt der Verein „Otto pflanzt“ dem Schädling entgegen – und holt das Stadtgrün nach Rothensee zurück.

Gemeinsam für mehr Grün in Magdeburg: Mara Mosbacher und David Haase waren zwei von rund 70 Helfern, die bei der Aktion „Otto pflanzt“ trotz Dauerregen 1.200 Bäume und Sträucher in die Erde gebracht haben.

Magdeburg. - Seit 2014 frisst der Asiatische Laubholzbockkäfer Magdeburgs Bäume kahl – besonders in Rothensee. Doch der Verein „Otto pflanzt“ setzt einen Kontrapunkt – mit Strategie, Spaten und vielen Helfenden. Und wie entschlossen dieses Engagement ist, zeigte sich jetzt besonders eindrucksvoll.