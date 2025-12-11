2025 hatte Dominik Patté zum Jahr der Wahrheit für die Burger Kleinkunstbühne ausgerufen. Wie sieht sein Fazit zum Jahresende aus: Wird es weiterhin Kultur im Evangelischen Gemeindehaus geben?

Ausverkauftes Haus mit TV-Star, trotzdem bleibt Burger Kleinkunstbühne auf dem Prüfstand

Dominik Patté betreibt die Kleinkunstbühne, ist Gründungsmitglied vom Kabarett „CAT-stairs“ und steht auch immer noch auf der Bühne.

Burg - „Ist Kabarett noch eine zeitgemäße Unterhaltungsform?“ Vor diese Frage hatten sich Dominik Patté und seine Mitstreiter Anfang des Jahres gestellt. Sinkende Zuschauerzahlen ließen zweifeln, ob die Kleinkunstbühne weiter bespielt werden kann. Im Gespräch mit der Volksstimme zieht er Bilanz und erklärt, wie es mit der Institution im Evangelischen Gemeindehaus weitergeht.