Die Bauernproteste gehen weiter. Wer die Autobahn 2 nutzen will, muss am Freitag, 12. Januar 2024, mit neuen Behinderungen rechnen.

Auf der Brücke der Anschlussstelle Burg-Zentrum kam es am Mittwoch, 10. Januar 2024, aufgrund des Zusammenspiels von Blockade und Ampelanlage zeitweise zu einem Anstau des Verkehrs. Heute, 12. Januar 2024, soll die Auffahrt in Richtung Magdeburg aber freibleiben.

Burg/Lostau/Theeßen - Landwirte aus dem Jerichower Land wollen am Freitag, 12. Januar 2024, erneut die Autobahnauffahrten zur A 2 in Lostau/Hohenwarthe, Burg und Theeßen sperren. Sie wollen damit ihre Proteste in dieser Woche gegen die Ampel-Politik in Berlin fortsetzen.

Betroffen sein werden alle vier Auffahrten im Jerichower Land., kündigte Peter Deumelandt, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Jerichower Land, an. Ausgenommen sein soll die Auffahrt in Richtung Magdeburg. Das sei „im Interesse der vielen Pendler“ so vereinbart worden, betonte Deumelandt gegenüber der Volksstimme.

Auch der NJL-Bus der Linie 704, der in Richtung Magdeburg fährt, soll auf die Autobahn durchgelassen werden. Das betrifft die Auffahrt Lostau/Hohenwarthe.

Geplant sind die Sperren aller anderen Auffahrten von 7.30 bis 13 Uhr, erklärte Deumelandt. Er verwies darauf, dass die Aktion landesweit und darüber hinaus angelegt sei.

Am Mittwoch, 10. Januar2024, hatten die Bauern die A2-Auffahrten bereits schon einmal von 9 bis 13 Uhr gesperrt.

Am Donnerstag, 11. Januar 2024, hatten die Bauern im Kreis ihre Proteste mit einer Sternfahrt von Hohenseeden über Burg und Möckern nach Genthin und zurück zum Ausgangspunkt fortgesetzt.