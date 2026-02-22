Im Bauprogramm der Autobahn GmbH für 2026 ist die Autobahn A2 in Sachsen-Anhalt ein wichtiges Projekt. Aber nicht im Jerichower Land. Der Zustand der A2 bei Burg treibt Autofahrern Sorgenfalten auf die Stirn. Die Gründe sind nicht zu übersehen und überhören.

Frust bei Autofahrern wächst: A2 bröckelt weiter - Sanierung wieder aufgeschoben

Auf mehreren Kilometern ist auf der Autobahn A2 in Sachsen-Anhalt zwischen Burg-Ost und Theeßen das Tempo gedrosselt worden, weil die Fahrbahn in einem schlechten Zustand ist.

Burg/Magdeburg - Sie erstreckt sich über 86 Kilometer und ist die Hauptverkehrsachse im Jerichower Land. Über 50.000 Fahrzeuge rollen täglich über die A2 bei Burg. Aufgrund des immer schlechter werdenden Zustands der Piste geht das aber nur langsam. Dabei sollte es doch eigentlich schnell gehen - mit einer Sanierung.