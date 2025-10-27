weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Gleisarbeiten in Haldensleben beendet: Betriebe und Kunden meistern Bahnsperrung mit Gelassenheit

Deutsche Bahn war überpünktlich: Die geplante wochenlange Sperrung an den Bahnübergängen wurde frühzeitig beendet. Zwei ansässige Unternehmerinnen berichten, wie es ihnen währenddessen ergangen ist.

Von Sophie-Charlott Weiß 27.10.2025, 08:00
Conny Bergmann Inhaberin der „Schnittstelle“ hatte auch während der Bahnsperrung ein volles Haus.
Conny Bergmann Inhaberin der „Schnittstelle“ hatte auch während der Bahnsperrung ein volles Haus. Foto: Sophie-Charlott Weiß

Haldensleben - Die Sperrung der Bahnübergänge an der Hagenstraße und der Schützenstraße hat in Haldensleben für zeitraubende Umwege gesorgt – allerdings nicht so lange wie befürchtet. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten rund drei Wochen andauern – schon nach der Hälfte der geplanten Bauzeit wurden die Bahnübergänge wieder geöffnet.