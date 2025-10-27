Deutsche Bahn war überpünktlich: Die geplante wochenlange Sperrung an den Bahnübergängen wurde frühzeitig beendet. Zwei ansässige Unternehmerinnen berichten, wie es ihnen währenddessen ergangen ist.

Conny Bergmann Inhaberin der „Schnittstelle“ hatte auch während der Bahnsperrung ein volles Haus.

Haldensleben - Die Sperrung der Bahnübergänge an der Hagenstraße und der Schützenstraße hat in Haldensleben für zeitraubende Umwege gesorgt – allerdings nicht so lange wie befürchtet. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten rund drei Wochen andauern – schon nach der Hälfte der geplanten Bauzeit wurden die Bahnübergänge wieder geöffnet.