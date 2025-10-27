Eigentlich sollte am kommenden Wochenende die Sporthalle von Krähen, Gluckern und Gackern erfüllt sein. Doch wegen der Geflügelpest zeigt der Rassegeflügel- und Kaninchenzuchtvereins weder Hühner, Enten und Tauben noch Kaninchen.

Weil die Geflügelpest nun auch den Landkreis Börde erricht hat, ist die Gemeinschaftsschau des Rassegeflügel- und Kaninchenzuchtvereins Samswegen abgesagt worden.

Samswegen - Die 27. Gemeinschaftsschau des Rassegeflügel- und Kaninchenzuchtvereins „Taubenthal 1958“ in Samswegen ist abgesagt worden. Die Kleintierausstellung sollte am Wochenende des 1. und 2. November hunderte Besucher in die örtliche Sporthalle locken. „Wegen der grassierenden Vogelgrippe haben wir uns dazu entschieden, die Schau abzusagen“, teilte Vereinsvorsitzender Holger Weniger am Montagmorgen mit.