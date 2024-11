Gommern erfuhr aus der Presse davon, dass der Brücken-Abriss in Menz losgehen soll - und stoppte das Vorhaben. Nun scheinen alle Ungereimtheiten geklärt. Für Autofahrer heißt das: Nerven bewahren.

Achtung, Autofahrer! Ab Mittwoch Staugefahr in Gommern: Umleitung über B1 nutzen

Die Gewölbebrücke in Menz ist marode. Über sie führt die vielbefahrene Bundesstraße 184, unter ihr verläuft der Regenwassergraben Polstriene. Die im Jahr 1880 erbaute Brücke wird abgerissen und ersetzt. Baubeginn soll heute sein. Autofahrer müssen daher mit Einschränkungen und Rückstau in Richtung Königsborn und auch Gommern rechnen.

Menz. - Nach viel Hin und Herr rund um den Brücken-Abriss an der B184 in Gommern soll es am Mittwoch nun doch losgehen. Für Autofahrer heißt das nichts Gutes. Verschiedene Umleitungen sind eingeräumt.