Der Ausbau der B1 in Gerwisch läuft nach Plan. Für weniger Begeisterung dürfte bei Anwohnern und Autofahrern die Nachricht sorgen, dass die Sanierung der B1 nun an gleich zwei Stellen fortgesetzt wird.

Doppelte Baustelle: B1 in Gerwisch wird jetzt gleich an zwei Stellen saniert

Gerwisch. Das Ziel ist in Sicht: Demnächst startet der letzte Bauabschnitt der B1-Sanierung in Gerwisch. Wo der ist und warum jetzt auch an der Körbelitzer Kreuzung die Bagger anrollen.