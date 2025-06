Zerbster Umland - Das lange Pfingstwochenende steht ins Haus. Drei Tage, an denen man entspannen - oder etwas erleben kann. Dazu gibt es im Zerbster Umland so einiges im Angebot:

Mühlenbesuch am Pfingstmontag

Der Deutsche Mühlentag 2025 findet wieder am Pfingstmontag, 9. Juni, statt. Bundesweit öffnen rund 650 historische Mühlen ihre Türen. Die Frauenmühle in Zerbst ist die letzte erhaltene von ehemals sechs Mühlen in Zerbst. 1.000 Kilogramm Getreide sind innerhalb von 24 Stunden in der Frauenmühle von einem Müller und einem Ge-sellen verarbeitet worden. Die Familie Handrich sanierte die denkmalgeschützte Wassermühle. Einen Teil des denkmalgeschützten Gebäudes bewohnt das Ehepaar, der andere Teil beinhaltet ein Museum rund ums Müllerhandwerk. 1999 konnte die Zerbster Mühle schließlich der Bevölkerung als Museum zugänglich gemacht werden. Am Montag, wird es eine Führung von 14.15 bis 15 Uhr durch die Mühle geben.

Kreuz & Quer gibt’s Einblicke

Kreuz & Quer durch Steutz heißt es ebenfalls am Pfingstmontag von 10 bis 17 Uhr. Sieben Stationen können die Ausflügler besuchen, um das Dorf und seine Menschen kennenzulernen. In und an der Schauschmiede, auf dem Kirchhof und in der Kirche, im Bürgerhaus, an der Feuerwehr, am Jugendclub und auf der Straußenfarm warten verschiedene Angebote und Aktionen auf Besucher. Höhepunkte sind auch ein Live-Hufbeschlag um 10 Uhr in der Schmiede oder um 12 Uhr ein Mandolinenkonzert in der Kirche. Doch nicht nur zu sehen und zu hören gibt es, sondern auch verschiedene Gaumenfreuden an den Stationen. Die Kids finden ausreichend Beschäftigung.

Kurzes schnelles Stampfen war beim Buttermachen im letzten jahr bei Steutz kreuz und quer gefragt. Foto: Petra Wiese

Um 11 und um 13 Uhr startet von der Schauschmiede eine Wanderung mit Karl Wegmann, bei der auch Kräuter gesammelt werden. Die lassen sich auf dem Kirchhof in der Butter verarbeiten, die dort hergestellt werden kann. Auch das Melken einer Kuh lässt sich da ausprobieren. Altes Handwerk – die Seifenherstellung beispielsweise – lässt sich entdecken und mit Ricarda Alkewitz kann man Fingerstricken. Auch Landwirtschaft ist zu erleben. Kinderbelustigungen und Versorgung gibt es auf dem Kirchhof. Führungen in Kirche und Turm gibt es bis 12 und ab 15 Uhr, um 12 Uhr findet ein Mandolinenkonzert statt, um 14 Uhr ein Gottesdienst. Nebenan im Bürgerhaus gibt es ebenfalls Führungen, Ottilies Krämerladen gehört auch dazu. Kaffee und Kuchen stehen bereit. Die Feuerwehr gibt es an dem Tag zum Anfassen, Fahrten mit dem Einsatzfahrzeug und deftige Erbsensuppe. Spiele werden im Jugendclub angeboten, wo es Nudeln mit Tomatensoße gibt, Kaffee und Kuchen. Auch die Straußenfarm ist mit von der Partie, wo man auf Tuchfühlung mit den Tieren gehen, Straußenbraten und Pommes kosten und Preise bei einer Tombola gewinnen kann.

Kerchau wird 800 Jahre alt

Nachdem im vergangenen Jahr 700 Jahre Lietzo gefeiert wurden, hat nun ein weiterer Ortsteil von Lindau Jubiläum. 800 Jahre wird Kerchau in diesem Jahr alt. Der Geburtstag soll an diesem Sonnabend, 7. Juni, in überschaubarem Rahmen begangen werden. Eine kleiner Festakt findet um 14 Uhr an der Kirche statt. Der Lindauer Spielmannszug spielt auf, und es wird ein Gedenkstein enthüllt. Mit Musik an der Spitze wollen die Kerchauer dann gemeinsam zum Festplatz ziehen. Dort will man bei Kaffee, Kuchen und weiterer Versorgung ein paar gemütliche Stunden im Festzelt miteinander verbringen. Auch die Feuerwehr wird mit dabei sein, die auch ein bisschen für Abwechslung bei den Kindern sorgen will.

Blick auf die Kerchauer Kirche. © STEFAN JULIUS | 2022

Nedlitzer Pfingstgelage

Zum Pfingstgelage wird am Sonntag, 8. Juni, nach Nedlitz eingeladen. Ab 14 Uhr wird es auf dem Festgelände am Eckernkamp gemütlich. Zum Nachmittagsprogramm gehören Kaffee und selbstgebackener Kuchen. Auf die jüngeren Festbesucher warten Kinderschminken und eine Hüpfeburg. Für die Großen sind Preisschießen und Hammelkegeln organisiert. Ein Höhepunkt des nachmittags ist der Auftritt der „Bailando ninós“ um 15.30 Uhr. Bis in die Nacht darf gefeiert werden. Um 19.30 Uhr startet das Abendprogramm mit Falko’s Musicbox. Dann gibt es zirka 20.30 uhr noch eine Einlage mit der Bühnen-, Tanz- und Showverein O’Blue.

Einladung auf den Dorfplatz

Der Ortschaftsrat, Rentnerverein, Heimatverein und die Freiwillige Feuerwehr von Buhlendorf laden alle Einwohner und Gäste zum alljährlichen Dorffest am Sonnabend, 7. Juni, ein. Gefeiert wird ab 15 Uhr auf dem Dorfplatz von Buhlendorf. Da geht es los mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen und Musik, Kinderbelustigungen mit Hüpfburg, Kinderschminken und anderen Spielen. Um 16 Uhr sind dann die Spielmannszüge an der Reihe, die Stimmung mit Musik machen. Derweil fangen auch die beliebten Spiele wie „Schätzen Sie mal!“, Nageln und Torwandschießen an. Wer sich für den Speicher interessiert, kann an Führungen durch das technische Denkmal teilnehmen. Ab 17 Uhr gibt es leckere Sachen vom Catering. Ab 19.30 Uhr sollen dann die Sieger bei den Spielen bekanntgegeben und die Preise vergeben werden. Der Abend soll bei Musik im gemütlichen Beisammensein ausklingen. Die Organisatoren hoffen auf einen regen Zuspruch.

Nageln gehört zu den Angeboten beim Buhlendorfer Dorffest. Foto: Nancy Wuttig

Garitzer Dreikampf

Zum Backofenfest wird am Pfingstsonnabend, 7. Juni, nach Garitz eingeladen. Um 14 Uhr beginnt das bunte Treiben an der Stärkefabrik. Auf die kleinen Festbesucher wartet eine Gaudishow. Was für die Ohren gibt es beim Auftritt der Feuerwehrkapelle Görzke.

Beim Backofenfest in Garitz wird wieder der Garitzer Dreikampf durchgeführt. Foto: Petra Wiese

Was fürs Auge bieten die Tanzdarbietungen verschiedener Tanzgruppen von O’Blue. Und natürlich ist reichlich für das leibliche Wohl gesorgt, mit Schwein am Spieß, mit Kaffee und Kuchen sowie Brot, Speckkuchen und Pizza aus dem historischen Dorfbackofen. Wer Lust hat, kann Stärke und Geschicklichkeit unter Beweis stellen beim Garitzer Dreikampf im Bierglasschieben, –stemmen und Bierfassweitwurf. Tolle Preise winken hier. Am Abend steigt eine Open-Air-Party ab 20 Uhr mit der Band „Young Province“ und DJ „Musik Play“.