Statistik Beliebte namen 2025 Trend-Vornamen: Eltern in Burg schwimmen gegen den Strom
Im vergangenen gab es insgesamt 236 Geburten in der Stadt Burg: Welche untypischen Namen im vergangenen Jahr am meisten vergeben wurden und was ihre Namensbedeutung und Herkunft ist.
Aktualisiert: 05.03.2026, 09:58
Burg - Es ist ein entscheidender Moment, wenn ein Baby geboren wird - doch welcher Name passt? Während einige Eltern schon Jahre im Voraus planen, wie ihr Kind heißen soll, verlassen sich andere dann doch auf den spontanen Einfall. Wieder andere orientieren sich an den derzeitigen Trends.