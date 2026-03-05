Ortschaften, in deren unmittelbarer Nähe Windräder und PV-Anlagen gebaut werden, sollen statt 25 sogar 50 Prozent der Einnahmen aus dem Akzeptanzgesetz erhalten. Das hat eine Fraktion beantragt.

Windräder vor der Haustür: Betroffene sollen mehr Geld erhalten

Wer auf Windräder und PV-Anlagen schauen muss, soll in Kalbe auch mehr Geld aus dem Akzeptanz- und Beteiligungsgesetz erhalten.

Kalbe. - Wenn man schon mit dem Anblick von Windrädern und Solarparks vor der Tür leben muss, soll sich das zumindest finanziell lohnen. Darum geht es – vereinfacht gesagt – in einem Antrag der Fraktion Freie Liste, der in den politischen Gremien der Stadt Kalbe beraten wird.