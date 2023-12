In der Innenstadt von Burg (Jerichower Land) kommt es zu einigen Veränderungen: ein bekanntes Café und eine Bäckerei schließen, ein Imbiss zieht in einen Container.

Daniel Pham und Thi Thuy Vu übernehmen den Gastrocontainer an der Ecke Brüderstraße/Waagestraße in Burg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg - In der Innenstadt von Burg stehen weitere Veränderungen an. Nachdem sich Geflügel-Richter und ein Modehaus im Herbst zurückgezogen haben, steht für den Asia-Imbiss am Markt ein Umzug an. Eine Bäckerein-Filiale wird geschlossen, ein bekanntes Café ebenfalls.