Butterpreis trübt das Geschäft Experten-Jury und Kunden entscheiden: Kommt der beste Stollen von Bäcker Delorme aus Burg?

Die Bäckerei Delorme aus Burg tritt trotz steigender Butterpreise bei der Stollenprüfung in Magdeburg an. Sie will den Titel des besten Weihnachtsstollen in Sachsen-Anhalt erringen.