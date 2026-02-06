Nach Bedenken aus Gerwisch wird der Bahnübergang Leninstraße/Gartenstraße in Kürze gesperrt. Im Hintergrund arbeiten die Beteiligten an einer Lösung für alle.

Die Einigung über die Sperrung des Bahnübergangs befindet sich in den letzten Zügen. Die Bauzeit steht hingegen fest.

Gerwisch. - Zum Ende des vergangenen Jahres zeigte sich die Ortschaft Gerwisch mit der anberaumten Sperrung des Bahnübergangs Leninstraße/Gartenstraße nicht einverstanden. Wie die Verwaltung nun mitteilt, gibt es eine erste Einigung der Beteiligten.