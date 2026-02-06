Erste Einigung erzielt Bahnübergang in Gerwisch: Monatelange Vollsperrung steht fest
Nach Bedenken aus Gerwisch wird der Bahnübergang Leninstraße/Gartenstraße in Kürze gesperrt. Im Hintergrund arbeiten die Beteiligten an einer Lösung für alle.
06.02.2026, 08:22
Gerwisch. - Zum Ende des vergangenen Jahres zeigte sich die Ortschaft Gerwisch mit der anberaumten Sperrung des Bahnübergangs Leninstraße/Gartenstraße nicht einverstanden. Wie die Verwaltung nun mitteilt, gibt es eine erste Einigung der Beteiligten.