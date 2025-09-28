Nicht wegen Diebstahls, sondern wegen Computerbetrugs im Toom-Markt in Burg stand ein 22-Jähriger vor Gericht in Burg. Er wollte sich günstig Lampen beschaffen. Vor Gericht kommt noch viel mehr über sein Leben raus.

Burg. - Mehrere Lampen gefielen einem Burger im Toom-Baumarkt in der Zibbeklebener Straße. Doch bezahlen wollte er sie nicht. Mit einem Trick versuchte er das Bezahlen zu umgehen. Nun hat er vor dem Burger Amtsgericht gestanden. Und der Richter macht ihm sogar einen Jobvorschlag.