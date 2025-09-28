Knatternde Simsons, röhrende MZs und rollende Trabis – das Sandbahnrennen Nutha bringt DDR-Zweitakter zurück auf die Piste. Über 130 Fahrer liefern sich spannende Duelle auf dem Mühlenring, während Hot Rods und Oldtimer für echtes Motorsport-Feeling sorgen.

Sandbahnrennen auf dem Mühlenring Nutha: Spannende Duelle in packenden Bildern

Trabant gegen Buick hieß dieses spannende Duell beim Sandbahnrennen aufdem Mühlenring Nutha.

Nutha - Das Geräusch knatternder Motoren paart sich mit dem Geruch von Zweitaktern, während aufgewirbelter rostroter Staub über die Piste fegt. Begeistert verfolgen die Zuschauer die rasanten Läufe und bestaunen zugleich die liebevoll gepflegten Oldtimer, die am Mühlenring Nutha um die Kurven preschen.