In Calenberge findet ein Kürbisfest statt. Besucher können sich in dem Magdeburger Stadtteil in Ostelbien auf mehr als nur Kürbisse freuen.

Die Kürbisernte ist super gelaufen auf den Feldern des Pflanzenmarktes Hesse in Calenberge. Wolfgang Hesse (l.) und Firmenchef Denis Hesse zeigen Prachtexemplare.

Magdeburg - Herbstzeit ist Kürbiszeit. Familie Hesse im Magdeburger Stadtteil Calenberge pflanzt seit vielen Jahren rund 30 verschiedene Sorten an. Die Auswahl an Zier- und Speisekürbissen ist enorm. Davon können sich Besucher des Kürbisfestes, das an diesem Wochenende (28. und 29. September) auf dem Areal des Pflanzenmarktes Hesse stattfindet, überzeugen.

Es gibt herbstliche Köstlichkeiten - unter anderem Kürbissuppe. Am Sonntag ab 12 Uhr sorgen Bands aus der Region für Stimmung. Für Kinder ist eine Hüpfburg aufgebaut.