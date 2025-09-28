Mit 100 Veranstaltungen will eine Magdeburger Grundschule ihr 100-jähriges Bestehen ein Jahr lang feiern. Zum Auftakt gibt es zunächst einen Tag der offenen Tür.

Magdeburger Bauhaus-Schule wird 100 und feiert ein Jahr lang Geburtstag

Die Magdeburger Grundschule Rothensee wird 2026 genau 100 Jahre alt. Bis dahin sind ebenso viele Veranstaltungen geplant.

Magdeburg. - Nachdem das frühere Dorf Rothensee 1908 zu Magdeburg eingemeindet worden war, wuchs die Bewohnerzahl des neuen Stadtteils schnell. Bald war die vorhandene Schule viel zu klein und eine größere musste her. 1926 wurde das neue Gebäude vom damaligen Oberbürgermeister Hermann Beims eröffnet.