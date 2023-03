Gudrun Scheffler betreut seit über zehn Jahren die Bastelkinder in Menz. Jeden Montagnachmittag treffen sie sich im Menzer Bürgerhaus, um gemeinsam kreativ zu sein. In dieser Woche entstanden Frauentagskarten, bald werden Blumenfeen gebastelt.

Menz - Aus Knete geformte Kürbisse oder für den großen Weihnachtsbaum vor dem Bürgerhaus beklebte Herzen: Die Bastelkisten der Menzer Bastelkinder erzählen davon, was die Mädchen und Jungen in den letzten Monaten hergestellt haben. Von den niedlichen Wichteln ist jedoch keine Spur zu finden, denn die kleinen Figuren haben alle Kinder mit nach Hause genommen. Genauso wie ihre Häuser, die einen tollen Weihnachtsschmuck boten. „Mein Wichtel wohnt jetzt in meinem Haus“, erzählte Jette am Montagnachmittag.