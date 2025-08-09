Stillstand an der Baustelle Wilhelm-Külz-Straße/Martin-Luther-Straße in Burg-Mitte. Der Bereich der Gehwege neben dem neuen Edeka-Parkplatz ist noch immer nicht fertiggestellt. Warum es nicht vorangeht.

Bauarbeiten am Fußweg neben neuen Edeka-Parkplatz in Burg-Mitte ein Fall fürs Gericht: Das sind die Gründe

Die Dauerbaustelle an der Wilhelm-Külz-Straße in Burg kratzt an den Nerven vieler Burger. Wie lange noch?

Burg. - Es geht nicht vorwärts am Fußweg Wilhelm-Külz-Straße/Martin-Luther-Straße in Burg nach Fertigstellung des Edeka-Parkplatzes und des neuen Supermarktes. Fest steht: Die Arbeiten sind ins Stocken geraten.