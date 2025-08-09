Schönebecks Freundschaftsstadt Mzcheta in Georgien steht vor einer Schicksalswahl. Wendet sich die Stadt eher der Europäischen Union oder dem russichen Nachbarn zu?

Schönebeck/Mzcheta. - Der Anfang war sehr euphorisch. Als Mitglieder des Schönebecker Städtepartnerschaftsvereines vor Jahren in Trakai (Litauen) waren, wurden sie von Delegierten aus dem georgischen Mzcheta angesprochen. Sie können sich durchaus eine Freundschaft und später eine Städtepartnerschaft mit einer deutschen Stadt vorstellen. Schönebeck wäre durchaus geeignet.