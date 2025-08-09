Das Syrtaki in Halberstadt wurde unter die Lupe genommen: Wie gut sind Küche, Service und Atmosphäre wirklich? Für Autofahrer ist die Lage ein echter Pluspunkt. Was für Kritik sorgt.

Direkt erreichbar mit Bahn, Bus und Fahrrad: Das neue Syrtaki in Halberstadt im Test

Perfekt für laue Sommerabende: Das Syrtaki in Halberstadt punktet mit seinem Biergarten.

Halberstadt. - Unter den griechischen Restaurants in Halberstadt ist das Lokal in der Spiegelsbergenstraße das jüngste. Das Sytarki hat im Frühjahr 2023 eröffnet. Mittlerweile gehen die Meinungen zu diesem Restaurant in den sozialen Medien stark auseinander. Aber das gilt für die Mitbewerber auch.