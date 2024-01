Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg. - Die Bauernproteste gehen weiter. Am Mittwoch haben Landwirte alle 70 Autobahnauffahrten in Sachsen-Anhalt blockiert, darunter auch die im Jerichower Land. Wie in Burg-Zentrum. Einige Autofahrer sind sichtlich verdutzt, andere winken, manche sorgen wiederum für ein Hupkonzert, worüber sich die siebenköpfige Gruppe an der Feuerschale freut.