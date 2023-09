Niegripp wächst. Das neue Baugebiet „Am Mittelsee“ bietet 38 Baugrundstücke am See. Die Kindergartenkinder durften schon den Spielplatz einweihen.

Baugebiet in bester Lage am See offiziell eingeweiht

Niegripp - Niegripp kann wieder ein gutes Stückchen wachsen. Das Baugebiet „Am Mittelsee“ ist offiziell eingeweiht worden. Es besteht aus 38 Parzellen zwischen 900 und 1500 Quadratmetern, von denen 15 schon verkauft worden sind. Der Kaufpreis beginnt laut Exposé bei 140 Euro pro Quadratmeter.

„Von der ersten Idee bis zum heutigen Tag hat es sieben Jahre gedauert“, sagte Christian Dettmering. Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Niegripper See II. Zusammen mit seinem Co-Geschäftsführer Frank Specht ist er der Bauherr des neuen Wohngebietes.

„Zusammen mit dem Areal von Schrader-Bau sind zwei neue Baugebiete mit über 80 Parzellen in Niegripp hinzugekommen“, so Dettmering, der selbst in dem Burger Ortsteil wohnt. Am Mittelsee ist alles bereit für die künftigen Hauseigentümer. Eine Straße gleichen Namens wurde geschaffen – auf Kosten der Entwicklungsgesellschaft – , die Infrastruktur ist verlegt, die Hausanschlüsse sind geschaffen.

Niegripp auf Erfolgskurs

Allerdings ist Hausbau für viele eine noch größere Kostenfrage geworden. „Der Bauwirtschaft geht es derzeit nicht sonderlich gut, das hat vor allem mit den gestiegenen Preisen zu tun, die teilweise politisch motiviert sind“, sagte er. Zement sei beispielsweise innerhalb eines Jahres um 100 Prozent teurer geworden, der Dieselpreis werde Anfang kommenden Jahres um neun Prozent steigen.

Doch er wollte vor allem die positive Seite des Anlasses sehen. „Das ist mit Sicherheit das schönste Baugebiet im Magdeburger Umfeld“, schwärmte er, und zeigte sich überzeugt davon, dass sich dort sehr viele Menschen wohlfühlen werden.

Ortsbürgermeister Karl Heinz Summa (SPD) stellte fest, dass in den vergangenen Jahren in Niegripp sehr viel geleistet worden sei. „Vor fünfzehn Jahren hatten wir rückläufige Einwohnerzahlen, lagen unter 1000, jetzt ist das Gegenteil der Fall“, sagte er. Gewerbeansiedlungen wie Intel und andere Unternehmen würden sicherlich auch neue Einwohner nach Niegripp bringen.

Vor allem der Zugang zum Niegripper See macht das neue Baugebiet attraktiv. Fotos: Thomas Pusch

Um attraktiv für junge Familien zu sein, sollten zusätzliche Kindertagesstätten- und Grundschulplätze geschaffen werden. „Wir könnten ja unsere alte Kita reaktivieren, das mit dem Schulbau wird sicherlich etwas länger dauern“, sagte er gegenüber der Volksstimme.

Lob auch von Landrat und Bürgermeister

Lob für den Ortsteil gab es auch von Landrat Steffen Burchhardt (SPD). „So eigenständig wie hier läuft es fast nirgendwo sonst im Landkreis“, sagte er. Niegripp habe ein tolles Potenzial in einer wunderschönen Ecke des Landkreises.

„Wenn alle Partner so konstruktiv wären wie hier, wären wir an vielen Stellen schon weiter“, gab es auch lobende Worte von Bürgermeister Philipp Stark (parteilos).

Neben dem Gewerbegebiet und der Straße wurde auch ein neuer Spielplatz eingeweiht. Dafür wurden die Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte „Deichblick“ mit Feuerwehrautos herangefahren, brachten ein Ständchen und durften die neuen Spielgeräte gleich ausprobieren.