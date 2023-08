Bauarbeiten am Spielplatz in Niegripp bei Magdeburg abgeschlossen

Niegripp - vs

Das neue Wohngebiet „Am Mittelsee“ nimmt Form an. Nach der Straße, die quer durch die künftige Siedlung führt, konnten in dieser Woche auch die Arbeiten am Spielplatz weitgehend abgeschlossen werden, wie man unschwer auch als Außenstehender beobachten konnte. Das teilt der Bauherr die Entwicklungsgesellschaft Niegripper See II GmbH mit.

Anlage noch nichtabgenommen

Die großzügige Spielanlage mit zwei Türmen im neuen Wohngebiet bietet unzählige Möglichkeiten zum Klettern, Hangeln, Balancieren, Toben und Rutschen. Sämtliche Geräte sind natürlich TÜV-geprüft, müssen aber noch von offizieller Seite abgenommen werden. Deshalb weist der Bauherr dringend darauf hin, dass der Spielplatz noch nicht benutzt werden darf – auch wenn er so verlockend fertig aussieht. Eltern sollten ihre Kinder dafür sensibilisieren und unbedingt davon abhalten, die Anlage zu betreten.

Nachdem die Spielgeräte sicher im Boden verankert wurden, konnte die Gilde GmbH den Sand vergangene Woche anliefern. Zum Einsatz kommt sehr feines Material aus einer Förderstätte bei Parchau.

Lesen Sie auch: Autobahn 2: Warum Niegripp bei Vollsperrungen neidisch auf Lostau schaut

Insgesamt 300 Tonnen Sand wurden frisch auf den Spielplatz aufgebracht und durch Mitarbeiter der Burger Firma 3D Tiefbau Abbruch und Transporte GmbH verteilt, sodass eine fast 50 Zentimeter mächtige Deckschicht entstanden ist, die nicht nur zum Spiel mit Eimerchen, Schippe und Förmchen einlädt. Sie garantiert nämlich außerdem ein unbeschwertes Spielen im Sand und federt Sprünge effektiv ab.

Bäume und Hecken sollen für Schatten sorgen

Das Gelände wurde zudem eingezäunt und Rollrasen wurde verlegt. Eine Heckenbepflanzung und einzelne Bäume werden den Bereich zusätzlich abschirmen, sodass ein grünes Refugium für Kinder und Eltern entsteht, lässt der Bauherr in einer Mitteilung wissen. Bänke sollen zum Verweilen und Plauschen einladen – also auch für Erwachsene nicht unattraktiv.

Auch interessant: Wie im Jerichower Land Eltern ihren Kindern einen angstfreien Badespaß im Freiwasser ermöglichen

Die offizielle Eröffnung der Spielfläche ist für den 15. September geplant. Ab dann kann wirklich offiziell sicher auf den Spielgeräten geklettert, gerannt und gerutscht werden.