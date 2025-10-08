weather spruehregen
  4. Bauhof Leitzkau: Marodes DDR-Gebäude mit Schimmel-Alarm

Viel geplant für neuen Standort Marodes DDR-Gebäude mit Schimmel-Alarm: Warum Bauhof-Mitarbeiter diesem Umzug entgegenfiebern

Nach einem Einbruch in die Außenstelle des Bauhofes in Leitzkau zeigt sich, wie dringend ein Umzug nötig ist - raus aus dem alten DDR-Gebäude. Denn dort lauert auch lange schon der Schimmel.

Von Thomas Schäfer 08.10.2025, 18:31
Bauhofleiter Torsten Bluhm blickt freudig auf den baldigen Umzug in Leitzkau voraus.
Gommern/Leitzkau. - Der jüngste Einbruch in die Lagerhalle des städtischen Bauhofes in Leitzkau unterstreicht, wie dringend der Umzug des Bauhofes auf das neue Gelände am Schwarzen Weg in Gommern ist. Der Vorfall zeigt, dass es dabei nicht nur um modernere Arbeitsbedingungen und mehr Platz geht, sondern auch um ein deutliches Plus an Sicherheit. Doch was heißt das genau?