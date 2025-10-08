Nach einem Einbruch in die Außenstelle des Bauhofes in Leitzkau zeigt sich, wie dringend ein Umzug nötig ist - raus aus dem alten DDR-Gebäude. Denn dort lauert auch lange schon der Schimmel.

Gommern/Leitzkau. - Der jüngste Einbruch in die Lagerhalle des städtischen Bauhofes in Leitzkau unterstreicht, wie dringend der Umzug des Bauhofes auf das neue Gelände am Schwarzen Weg in Gommern ist. Der Vorfall zeigt, dass es dabei nicht nur um modernere Arbeitsbedingungen und mehr Platz geht, sondern auch um ein deutliches Plus an Sicherheit. Doch was heißt das genau?