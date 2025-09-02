Baumärkte in der Krise: In der Corona-Zeit vertrieben sich die Menschen ihre Freizeit mit neuen Hobbys. Erster Anlaufpunkt damals: Toom, Obi, Scharff, bauSpezi oder Hornbach. Doch jetzt kämpfen viele Ketten ums Überleben.

Baumarkt-Sterben in Deutschland: Toom und bauSpezi äußern sich zu Gerüchten im Jerichower Land

Der Toom-Baumarkt in Burg ist für Handwerker im Jerichower Land einen beliebte Anlaufstelle.

Burg. - Es war in der Corona-Zeit der Hotspot für alle, die in der Not erfinderisch wurden: Ob die Neugestaltung der eigenen Küche, das Streichen der Wohnzimmerwand oder neue Hobbys, die Material erforderten: Baumärkte boomten. Auch im Jerichower Land. Das hat sich schlagartig geändert.