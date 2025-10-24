Die gebürtige Stendalerin Anja Sandring reist nach dem Abitur nach Australien und bleibt. Heute ist sie Tierärztin in New South Wales. Ein Lebensweg mit kleinen Umwegen.

Wenn das Leben zum Abenteuer im australischen Outback wird

Anja Sandring lebt im australischen Broken Hill, doch ihr Arbeitsplatz ist ein großer Teil des Bundesstaates New Youth Wales. Denn dort kümmert sie sich als Amtstierärztin um große Schaf- und Rinderherden.

Broken Hill/Stendal - „Wenn ich so darüber erzähle, denke ich: Es ist schon cool, was ich mache.“ Das sagt Anja Sandring am Ende eines Gesprächs, in dem es um ihren Job als Tierärztin und ihren Arbeitsalltag geht – und um eine Lebensgeschichte, die sie ans andere Ende der Welt geführt hat.