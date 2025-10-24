weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Lampions sollen für Lichterglanz sorgen: Veranstaltungspremiere: Leuchtende Laternen auf Magdeburger See

Lampions sollen für Lichterglanz sorgen Veranstaltungspremiere: Leuchtende Laternen auf Magdeburger See

In Magdeburg soll erstmals ein Laternenfestival auf dem Wasser stattfinden. Leuchtende Lampions werden dabei auf einem See treiben. Das ist geplant.

Von Stefan Harter 24.10.2025, 19:00
In Magdeburg findet erstmals ein Laternenfestival statt.
In Magdeburg findet erstmals ein Laternenfestival statt. Foto: Imago/Anadolu Agency

Magdeburg. - Premiere für eine neue Veranstaltung in Magdeburg: Zum ersten Mal ist am 25. Oktober 2025 ein Laternenfestival geplant. Dabei sollen zahlreiche leuchtende Lampions auf dem Wasser eines Sees treiben und so für eine besondere Stimmung sorgen.