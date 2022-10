Baumschnitt: Wann er erlaubt ist und warum eine Geldstrafe droht

Baumpflege ist immer wieder ein Thema in den Orten der Gemeinde Möser. Von den Anwohnern kommen regelmäßig Hinweise. Doch sowohl der Baumschnitt auf öffentlichen Flächen als auch in privaten Gärten unterliegt gesetzlich festgelegten Regeln.

Möser - An den Bauhof und den Baumsachverständigen der Gemeinde habe er sich gewandt, sagte Hohenwarthes Ortsbürgermeister Frank Winter (CDU) bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates. Insbesondere zu störenden Ästen von Bäumen an Gehwegen gebe es regelmäßig Hinweise von Anwohnern, so Winter. Auch zu starke Rückschnitte seien von den Hohenwarthern thematisiert worden.