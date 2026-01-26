Schon während der Bauphase gab es überraschend viele Anfragen für die neu geschaffenen Wohnungen in Biederitz. Warum das Bauunternehmen genau hier Potenzial sieht und wie die Gemeinde profitiert.

Neue Wohnungen in der Gemeinde Biederitz: Die Energieeffizienzhäuser sind für Familien, Paare, Singles und Senioren ausgelegt.

Biederitz - Wer in Biederitz wohnt, kennt sowohl die Vorzüge des ländlichen als auch städtischen Lebens mit schneller Anbindung nach Magdeburg: Nicht umsonst gilt die Gemeinde als guter Standort für neue Bauprojekte. Sowohl die Gemeinde als auch die Bauunternehmer haben das erkannt.