Neue Wohnungen in Stadtnähe Bauprojekt in Biederitz: Ansturm auf energieeffiziente Wohnungen
Schon während der Bauphase gab es überraschend viele Anfragen für die neu geschaffenen Wohnungen in Biederitz. Warum das Bauunternehmen genau hier Potenzial sieht und wie die Gemeinde profitiert.
26.01.2026, 16:01
Biederitz - Wer in Biederitz wohnt, kennt sowohl die Vorzüge des ländlichen als auch städtischen Lebens mit schneller Anbindung nach Magdeburg: Nicht umsonst gilt die Gemeinde als guter Standort für neue Bauprojekte. Sowohl die Gemeinde als auch die Bauunternehmer haben das erkannt.